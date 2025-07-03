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Видео-Новости > Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам

Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам

Агата Кловская
02.07.25 15:37
184
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам

Мощный лесной пожар вспыхнул в минувший вторник, 1 июля, в сельской местности возле деревни Коско в регионе Ла-Сегарра (Испания). На данный момент пламя удалось локализовать.

Очевидцы говорят, что огонь поднимал в небо дымовой столб высотой до 14 километров, что стало крупнейшим зарегистрированным случаем в Каталонии. Скорость распространения стихии достигала 28 километров ч ас, что делает его одним из самых быстрых пожаров в Европе, отметили спасатели.

Всего пламя уничтожило 6,5 тысяч гектаров земли, в том числе и сельскохозяйственные угодья.

Спасатели говорят, что огонь уничтожил как минимум три старых фермерских здания и несколько хозяйственных построек.

К счастью, пожар удалось сдержать благодаря изменению погоды, так как начался сильный дождь.

Тем временем, по прогнозам синоптиков, сегодня температура в регионе Льеда достигнет 39 градусов тепла.

Жертвами пожара стали не менее двух человек.

Ранее Европу накрыло волной адской жары.

Тэги: пожар, погода, мир, Испания, погодные условия

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