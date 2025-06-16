Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать

Страшный инцидент произошел в Бразилии. Уже опубликовано видео случившегося.

На кадрах видно, как двухлетний мальчик случайно застрелил свою мать из пистолета собственного отца.

По данным местной полиции, трагедия случилась в минувшую пятницу в муниципалитете Риу-Верди-ди-Мату-Гросу: малыш был вместе с родителями во дворе, после чего взял пистолет, лежавший на столе, направил его на свою мать и выстрелил.

Увы, женщина скончалась в больнице.

Отца ребенка сперва задержали, но впоследствии отпустили после объяснений.

Также правоохранители изъяли пистолет и патроны. Уточняется, что оружие было зарегистрировано.

Сейчас ребенок остается в семье.

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