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Видео-Новости > Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать

Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать

Агата Кловская
16.06.25 14:39
286
Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать

Страшный инцидент произошел в Бразилии. Уже опубликовано видео случившегося.

На кадрах видно, как двухлетний мальчик случайно застрелил свою мать из пистолета собственного отца.

По данным местной полиции, трагедия случилась в минувшую пятницу в муниципалитете Риу-Верди-ди-Мату-Гросу: малыш был вместе с родителями во дворе, после чего взял пистолет, лежавший на столе, направил его на свою мать и выстрелил.

Увы, женщина скончалась в больнице.

Отца ребенка сперва задержали, но впоследствии отпустили после объяснений.

Также правоохранители изъяли пистолет и патроны. Уточняется, что оружие было зарегистрировано.

Сейчас ребенок остается в семье.

Ранее во Франции подросток зарезал смотрительницу коллежа.

Тэги: мир, Бразилия, дети, криминал

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Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать
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