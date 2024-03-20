В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы

Российские власти сообщили, что в ночь на среду, 20 марта, якобы два беспилотника были сбиты над Энгельсом Саратовской области. Как сообщают Тelegram-канал SHOT и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в регионе якобы работала ПВО.

Указывается, что всего прогремели четыре взрыва. Жители города заявили, что до этого слышали сирену.

«Послышалось от двух до четырех громких звуков взрывов, от которых „дрожали окна в рамах“», — сообщили очевидцы.

В 4.22 Бусаргин заявил, что над Энгельсом системой российского ПВО якобы была ликвидирована БпЛА.

По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет.

В Энгельсе находится военная авиабаза. Там базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые наносили удары по Украине.

Воздушное расстояние до аэродрома Энгельс от границ Украины составляет 614 км.

Напомним, в ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза.