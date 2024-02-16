Появилось видео эпичного пожара на индийской фабрике

Страшная трагедия произошла в Индии. На фабрике по производству красок в Дели случился смертельный пожар.

В результате ЧП вечером четверга, 15 февраля, погибли как минимум одиннадцать человек.

Еще четверо людей пострадали.

Спасатели говорят, что пожар вспыхнул после произошедшего на фабрике взрыва, в результате чего огонь охватил два склада и центр лечения наркозависимости.

Сказано: «Огонь перекинулся на соседний дом и центр лечения наркозависимости. Произошел взрыв, из-за которого здание рухнуло».

Указывается, что тела погибших полностью сгорели, что затрудняет их опознание.

Сейчас продолжается операция по поиску пропавших без вести.

Не исключено, что взрыв произошел из-за хранившихся на складе химикатов.

Ранее в Индии эпично взорвался пиротехнический завод – погибло немало людей.