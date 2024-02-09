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Видео-Новости > В РФ вспыхнул газопровод и цистерны

В РФ вспыхнул газопровод и цистерны

Автор: «Фраза»
09.02.24 11:08
39
В РФ вспыхнул газопровод и цистерны

В Пермском крае РФ загорелся газопровод и грузовой поезд. Об этом вечером в четверг, 8 февраля, сообщили российские телеграм-каналы.

По их данным, в результате аварии сгорели жилые дома. Также в соцсетях появилось видео пожара. На кадрах видно, что загорелись железнодорожные цистерны. Огонь резко начал распространяться на жилые дома.

Губернатор Дмитрий Махонин утверждает, что восемь человек пострадали из-за пожара. Среди них двое детей.

Он также подтвердил, что огонь охватил сразу несколько домов. На месте работают экстренные службы. Огонь локализован на площади 180 кв. м.

Напомним, в Краснодарском крае после взрыва загорелся НПЗ.

Тэги: пожар, Россия, газопровод, Пермский край

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