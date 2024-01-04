ГУР уничтожило истребитель Су-34 на аэродроме в Челябинске

Главное: Российский истребитель-бомбардировщик сгорел на аэродром в Челябинске. Главное управление разведки причастно к уничтожению самолета.

Детали: Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сгорел в ночь на 4 января на аэродроме Шагол в Челябинске. За успешной операцией стоит Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

«В ночь на 4 января на аэродроме Шагол в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Это операция ГУР (Главного управления разведки Минобороны Украины)», — говорится в сообщении.

Шагол — военный аэродром вблизи российского города Челябинск.

На аэродроме базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ.

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