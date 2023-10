Кто угодно, но не ты (2023): дата выхода и тизер нового романтического фильма с Сидни Суини

Главное: Появился тизер фильма «Кто угодно, но не ты». По сюжету, двух заклятых врагов времён колледжа приглашают на свадьбу в Австралию.

Детали: Вышел тизер романтического фильма «Кто угодно, но не ты» (Anyone But You) с Сидни Суини.

По сюжету фильма «Кто угодно, но не ты», заклятых врагов времён колледжа приглашают на свадьбу в Австралию. Поездка кардинально меняет отношение героев друг к другу.

Премьера «Кто угодно, но не ты» состоится 22 декабря 2023 года.

Тизер фильма «Кто угодно, но не ты»: