Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня

Главное: Бойня произошла в Филадельфии. Погибли четыре человека.

Детали: В американской Филадельфии произошла бойня. О ней поведала местная полиция.

В результате инцидента погибли четыре человека.

Еще четверо людей получили ранения и были госпитализированы, в том числе – дети в возрасте двух и тринадцати лет.

Известно, что трагедия произошла на одном из городских перекрестков.

Копы отмечают, что в нескольких местах в этом районе было обнаружено не менее полусотни гильз.

Также несколько автомобилей также были обстреляны.

Информируется, что подозреваемый, 40-летний мужчина, был взят под стражу. Он был одет в бронежилет и был вооружен винтовкой, пистолетом и сканером.

Его мотив неизвестен.

В тему: Посреди американского города произошла бойня.