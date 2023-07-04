Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня

Главное: Бойня произошла в Филадельфии. Погибли четыре человека.
Детали: В американской Филадельфии произошла бойня. О ней поведала местная полиция.
В результате инцидента погибли четыре человека.
Еще четверо людей получили ранения и были госпитализированы, в том числе – дети в возрасте двух и тринадцати лет.
Известно, что трагедия произошла на одном из городских перекрестков.
Копы отмечают, что в нескольких местах в этом районе было обнаружено не менее полусотни гильз.
Также несколько автомобилей также были обстреляны.
Информируется, что подозреваемый, 40-летний мужчина, был взят под стражу. Он был одет в бронежилет и был вооружен винтовкой, пистолетом и сканером.
Его мотив неизвестен.
В тему: Посреди американского города произошла бойня.