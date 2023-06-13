Тараса Черновола облили зеленкой, после чего выбросили в мусорник

Главное: Бывшего нардепа Тараса Черновола бросили в мусорный бак. Инцидент якобы является реакцией на высказывание политического деятеля по поводу невесты погибшего комбата Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи).

Детали: Бывшего народного депутата Тараса Черновола облили зеленкой и бросили в мусорку. Видео инцидента в Киеве опубликовало агентство УНИАН.

По его данным, на Черновола напали сторонники Алины Михайловой — руководителя медицинской службы батальона «Волки Да Винчи» и невесты погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайла.

Отмечается, что 29 мая политик опубликовал пост в Telegram с фрагментом интервью Михайловой журналистке Янине Соколовой, в котором выразил негодование, что «честных людей» не приглашают на передачу и «слова не дают сказать». Однако впоследствии его удалил.

В тему: В Киеве облили фекалиями автомобили российских дипломатов.