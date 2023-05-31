Появилось видео взрыва на КПП «Три сестры»

Главное: Российские войска подорвали дорогу на КПП «Три сестры». На границе с Украиной и Беларусью.

Детали: В интернете появилось видео взрыва дороги на КПП «Три сестры», который организовали россияне. Произошло это на пересечении Черниговской области Украины, Гомельской области Беларуси и Брянской области России.

Дорога вела в нашу страну.

В социальных сетях пишут, что российские войска боялись, что по ней якобы могут пойти украинские танки и другая тяжелая техника.

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