Видео эпичного ДТП в пригороде Лос-Анджелеса взорвало интернет

Главное: Эпичное ДТП произошло в США. Автомобиль взлетел в воздух.

Детали: В пригороде Лос-Анджелеса (США) произошло эпичное ДТП. Его видео за несколько дней собрало уже пару десятков миллионов просмотров в различных социальных сетях.

На видео с регистратора запечатлено то, как во время движения по оживленному шоссе от белого пикапа отлетает колесо, которое затем ныряет под днище двигающегося параллельно кроссовера Kia, из-за чего последний взлетает в воздух, переворачивается и падает на крышу, потом вновь переворачивается и встает на колеса.

После этого колесо от пикапа вновь догоняет кроссовер и бьет его в задний бампер.

Удивительно, но водитель Kia отделался незначительными травмами.

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