Украине обещают помочь с ударными дронами

Главное: США обещают Украине новые дроны. Американская делегация выразила свою солидарность с украинским народом и заверила в дальнейшей поддержке.

Детали: Заместители Министра обороны Украины Владимир Гаврилов и Денис Шарапов провели встречу с делегацией американской компании AeroVironment Чарлсом Дином и Бретом Хашем. Компания специализируется на изготовлении барражирующих боеприпасов и ударных беспилотных летательных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Сообщается, что состоялись двусторонние консультации в рамках реализации проектов по поставкам вооружения AeroVironment для нужд ВСУ и взаимодействию компании с отечественными производителями вооружения и военной техники.

Американская делегация выразила свою солидарность с украинским народом и заверила в дальнейшей поддержке.

«После 24 февраля 2022 мы ежедневно улучшаем свою работу для помощи Украине. Поддерживаем Украину в этой войне. Мы готовы работать с Минобороны и украинскими производителями оружия в рамках предоставления материально-технической помощи, а также через другие существующие программы между нашими странами», — сказал вице-президент AeroVironment Чарлс Дин.

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