Ксения Собчак сбежала из РФ в Литву по израильскому паспорту, ее подозревают в вымогательстве

Главное: Ведущая Ксения Собчак сбежала из России, где она проходит по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Коммерческий директор ведущей Кирилл Суханов арестован.

Детали: Российская ведущая Ксения Собчак сбежала из РФ в Литву через Беларусь. Попасть в Литву ей удалось благодаря израильскому паспорту. В то же время загородном доме Ксении Собчак в Москве вчера прошли обыски. Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Вчера же при получении транша в 800 тысяч рублей от представителей главы «Ростеха» Сергея Чемезова был задержан коммерческий директор ведущей Кирилл Суханов. Суд арестовал Суханова до 24 декабря. Суханов и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский, по версии следствия, вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов в телеграм-канале «Тушите свет». Сам Суханов признал в суде получение 800 тысяч рублей, но заявил, что к каналу «Тушите свет» отношения не имеет.

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