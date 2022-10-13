Голограмма Владимира Зеленского неожиданно привлекла внимание пользователей Соцсети

Главное: Пользователи Сети обратили внимание на видео, посвященное конструированию виртуального образа (голограмма) Владимира Зеленского. Российские паблики намекают, что это якобы подтверждает, что часть видео Зеленского могла быть записана из бункера или из Польши.

Детали: На YouTube еще летом появилось видео, на которое обратили внимание только сегодня: как британские специалисты конструировали виртуальный образ (голограмму) Владимира Зеленского. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

В конце июня представители британских студий по компьютерной графике Talesmith, Garden Studios, Evercoast и ARHT Media приехали в Киев, чтобы сделать 3D-голограмму президента Украины. В виде этой голограммы Зеленский три месяца назад обратился к европейским лидерам на мероприятии Founders Forum London 2022.

Российские паблики ухватились за эту тему и стали писать, что Зеленский якобы долгое время «обманывал украинцев», записывая на самом деле свои видеообращения с какого-то бункера или вообще из Польши и затем монтируя их.

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