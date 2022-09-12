В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины

Главное: Пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что на юге Украины освобождено 5 населенных пунктов и 500 квадратных километров территории. За две недели на южном направлении было уничтожено свыше 1800 россиян.

Детали: Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге окончательно освободили от российских агрессоров пять населенных пунктов и около 500 квадратных километров. Об этом сказала руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ в понедельник, 12 сентября.

Она назвала «достаточно убедительными» успехи ВСУ в течение последних двух недель.

«Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Освобожденные площади — около 500 квадратных километров. Можем сообщить, что населенные пункты Херсонщины — Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой ставок и Миролюбовка — на сегодняшний день уже освобождены и полностью под украинским флагом», — сказала Гуменюк.

Также она сообщила, что за две недели на южном направлении было уничтожено свыше 1800 россиян, 122 танка, более 500 единиц другой бронетехники и автомобилей, два самолета и два вертолета, сбиты около 10 крылатых ракет.

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