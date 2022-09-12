В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян

Главное: После вечернего удара россиян пропал свет в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Сумской областях.

Детали: После вечерних взрывов в Кременчуге и в Павлограде во многих областях Украины пропало электричество. В частности, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Сумской областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов так прокомментировал массовое отключение света в Харьковской области: «Удар по инфраструктурному объекту Харькова. В следствии удара — во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды — не работают насосы».

Судя по всему, это «ответка» на украинское контрнаступление.