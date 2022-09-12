Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян

В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян

Александр Панько
11.09.22 20:40
316
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян

Главное: После вечернего удара россиян пропал свет в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Сумской областях.

Детали: После вечерних взрывов в Кременчуге и в Павлограде во многих областях Украины пропало электричество. В частности, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Сумской областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов так прокомментировал массовое отключение света в Харьковской области: «Удар по инфраструктурному объекту Харькова. В следствии удара — во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды — не работают насосы».

Судя по всему, это «ответка» на украинское контрнаступление.

Тэги: электричество, война в Украине

Комментарии

Статьи

11.09.22 20:36

Контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ
09.09.22 15:17

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.09.22 20:43

Предстоятель УПЦ рассказал, как нужно жить, чтобы на земле ощущать присутствие Царства Божьего
11.09.22 19:34

Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине
11.09.22 18:50

Глава ОВЦС УПЦ считает, что ПЦУ цинично использует войну захватывая храмы УПЦ
11.09.22 18:35

На Черкащине суд открыл уголовное дело на чиновников, сорвавших освящение храма УПЦ в Кононовке
11.09.22 18:10

Архиепископ УПЦ объяснил, почему выполняя государственные законы важно помнить о духовных законах
11.09.22 17:30

В Полтаве УПЦ раздала гуманитарную помощь переселенцам и провела благотворительные обеды
11.09.22 17:15

На Ровенщине Предстоятель УПЦ возглавил прославление в лике святых святителя Иерофея
11.09.22 16:35

Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобных отцов Киево-Печерских
11.09.22 13:35

Верующие УПЦ сегодня вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи
10.09.22 18:11

Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано
11.09.22 19:34

Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине
10.09.22 18:11

Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано
09.09.22 15:15

Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
09.09.22 14:43

В Кремле отказываются комментировать наступление ВСУ
09.09.22 14:16

Минюст озвучил минимальный размер репараций от России
09.09.22 11:18

Украина может освободить Купянск в течение 72 часов, — ISW
09.09.22 10:21

ВСУ продвинулись на 50 км на Харьковском направлении, — Генштаб
09.09.22 09:53

Россия потеряла в Украине почти 52 тысячи солдат. Сводка за 9 сентября
09.09.22 09:14

В НАТО рапортовали о переломной точке в войне в Украине
08.09.22 21:00

Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
05.09.22 09:43

Украинцев предупредили об очередной волне коронавируса
08.09.22 15:17

Водитель предприятия «Юнигран» Владимир Потихач был официально награжден орденом «За отвагу» ІІІ степени
06.09.22 13:53

В Украине начала расти заболеваемость коронавирусом
06.09.22 12:18

В Кремле озвучили требование для встречи Путина с Зеленским
05.09.22 16:54

К Земле стремительно приближается сверхзвуковой астероид
06.09.22 15:59

Жителей Крыма готовят к деоккупации
05.09.22 14:48

Названо имя нового премьер-министра Великобритании
07.09.22 16:47

Польша готовится к возможному вторжению России через несколько лет
05.09.22 13:55

Жители Крыма бегут за границу из-за боязни попасть на войну
06.09.22 14:14

В Энергодаре прогремел мощный взрыв
Фото и Видео
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине
Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине
Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано
Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
Вся жизнь покойной королевы Елизаветы II за 1 минуту
Вся жизнь покойной королевы Елизаветы II за 1 минуту
Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III
Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»
Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»
Энергетики со вкусом спермы и пота продают теперь в Швеции
Энергетики со вкусом спермы и пота продают теперь в Швеции
Чипсы со вкусом... вагины выпустили в Прибалтике
Чипсы со вкусом... вагины выпустили в Прибалтике
fraza.com
Новости блогосферы
07.09.22 10:15

В Украине собирают деньги... на освобождение наркодилера
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
22.08.22 12:48

Может, хватит играть по сценариям Банковой?
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.