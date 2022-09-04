Обнародовано видео реального боя под Херсоном

Главное: Обнародовано видео боев на херсонском направлении. Правда, непонятно по кому наносился удар на видео.

Детали: В сети появилось впечатляющее видео боев на херсонском направлении. Украинские ресурсы пишут, что это удар по российским войскам, российские — что по украинским. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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