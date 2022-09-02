Глава МАГАТЭ рассказал о разрушениях на Запорожской АЭС

Главное: Глава МАГАТЭ заявил о разрушениях на ЗАЭС. Рафаэль Гросси прокомментировал свой визит на объект.

Детали: Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал свой визит на Запорожскую АЭС, которую контролируют российские военные. Он рассказал, чего ждать дальше.

Так, чиновник сказал: «Наша работа на станции только началась. Я многое видел. И мои люди все еще находятся там. Мы имели возможность обойти всю площадку».

Отмечается: «Я входил внутрь блоков, я имел возможность увидеть аварийные системы, дизель-генераторы, другие элементы. Также мы посетили блочные щиты управления нескольких энергоблоков».

Сообщается, что были выбраны три-четыре ключевых зоны, которые члены миссии непосредственно должны были увидеть, и они смогли это сделать.

Кроме этого информируется, что МАГАТЭ собираемся присутствовать на станции в течение длительного времени.

Он сказал: «У нас много работы, что касается проведения детального анализа некоторых технических аспектов того, что мы увидели».

В то же время, как поведал Рафаэль Гросси, ЗАЭ и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, случайно или намеренно.

Добавляется: «МАГАТЭ старается установить определенные механизмы и, в частности, обеспечить присутствие наших людей там, чтобы улучшить ситуацию. Есть две группы технических экспертов. Первая будет находиться на ЗАЭС до воскресенья или понедельника, продолжая оценку, продолжая работу, которая была начата сегодня, работая в тех же местах. Они могут сформировать определенные наблюдения и выводы оценки, чтобы детально сформировать отчет».

Отмечается: «После этого планируется обеспечить тут наше постоянное присутствие. Они должны будут давать объективную нейтральную технологически обоснованную оценку происходящего на станции».

Резюмируется, что украинские работники ЗАЭС находятся в тяжелом эмоциональном и психологическом положении, однако благодаря профессионализму они отлично выполняют всю возложенную на них ответственную работу.

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