Стал известен сильнейший хоккейный клуб мира

Главное: Определен победитель Кубка Стэнли. В 2022-м году им стала команда «Колорадо Эвеланш».

Детали: Известен самый сильный клуб планеты. В Национальной хоккейной лиге завершился сезон 2022-го года.

Кубок Стэнли выиграла команда «Колорадо Эвеланш», которая одолела в серии (4-2) победителя двух последних сезонов «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Решающая битва была выиграна на площадке соперника со счетом 2-1.

Отметим, что это третий трофей в истории клуба – ранее он побеждал в 1996-м и 2001-м годах.

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