Российская порноактриса готова переспать с Зеленским

Главное: Российская порноактриса из Тюмени Лола Тейлор и украинская порноактриса из Каменского Адель Асанти записали видео, посвященный российско-украинской войне.

Детали: Российская порноактриса из Тюмени Лола Тейлор попросила Зеленского сложить оружие и в «награду» пообещала переспать с ним. Ей ответила украинская порноактриса из Каменского Адель Асанти. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»