Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus

Главное: Компания Tesla представит человекоподобного робота Optimus. Произойдет это осенью.

Детали: Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что вскоре будет представлен человекоподобный робот Optimus. Презентация намечена на 30 сентября.

Он сообщил, что это будет День искусственного интеллекта Tesla.

Ожидается, что робот сможет решить проблему глобальной нехватки рабочей силы.

Отмечается, что в краткосрочной перспективе он будет переносить предметы по заводу Tesla.

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