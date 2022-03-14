В дом на Оболони попала ракета

Главное: На Оболони в девятиэтажный дом попала ракета. Погиб человек.

Детали: Рано утром понедельника, 14 марта, на Оболони в Киеве произошло громкое ЧП. В девятиэтажный дом попала ракета.

В результате попадания произошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этаж, а также случилось возгорание в квартирах на третьем и четвертом этажах.

Увы, погиб один человек. Еще три жителя получили ранения и были госпитализированы. Девять людей получили медицинскую помощь на месте.

Удалось спасти пятнадцать человек и эвакуировать 63 жильцов.

Пожар был ликвидирован.

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