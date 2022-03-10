Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину

Главное: Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подвел итоги переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он в очередной раз отрицал, что РФ напала на Украину.

Детали: Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в четверг, 10 марта, в турецкой Анталье заявил, что РФ не нападала на Украину.

«На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали», — заявил Лавров.

Он отметил, что переговоры были тяжелые, прогресса по перемирию нет — Украина не намерена выполнять требования России.

Лавров заявил, что обсуждал с Кулебой тему возможности переговоров президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"«Мы подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с Зеленским и когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись, наши предельно-конкретные предложения взяты украинской стороной и нам обещали предельно-конкретные ответы. Мы ждем», — сказал он.

Также он сообщил, что Россия представила Украине на последнем раунде переговоров конкретные предложения по урегулированию, Украина взяла в проработку российский проект, даст ответ.

Кроме того, Лавров утверждает, что российская «операция» в Украине идет по плану, и что Киев планировал нападение на «ЛДНР».

Он в очередной раз высказал претензии к тем, что «накачивает Украину оружием»: «Передача ПЗРК Украине создает угрозу гражданской авиации, непонятно, куда дальше оружие попадет».

«Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению в Украине неонацистского государства. Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России», — заявил Лавров.

Также он сказал Кулебе, что Россия всегда готова к переговорам на высшем уровне, если они будут иметь добавленную стоимость.

В тему: В Турции прошли переговоры глав МИД Украины и РФ. Результатов достигнуть не удалось.