Опубликовано видео кортежа Ярославского, несущегося на большой скорости в ночь смертельного ДТП

Главное: В Сети появилось видео камер наблюдения, которые засняли кортеж бизнесмена Александра Ярославского в ночь на 10 февраля, когда было совершено ДТП со смертельным исходом.

Детали: «Украинская правда» опубликовала видео, на котором, как утверждается, видно кортеж бизнесмена Александра Ярославского в ночь, когда на трассе под Чугуевом было совершено смертельное ДТП. Утверждается, что оно касается времени непосредственно после аварии.

На кадрах видно две машины, которые на большой скорости двигаются по дороге.

Отметим, что самого момента столкновения, на видео нет.

В тему: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В тот же день пресс-служба группы DCH, президентом которой он является, подтвердила, что ДТП совершила машина компании, однако за рулем был не бизнесмен. DCH также подтвердила, что он улетел в Лондон — для встречи с семьей. Сам Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.