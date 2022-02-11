Астрономы показали, как погибла красная звезда SN 2020tlf

Главное: Стало известно о гибели красной звезды SN 2020tlf. Ученые показали, как это произошло.

Детали: Ученые из обсерватории Кека рассказали о гибели гигантской красной звезды SN 2020tlf. Они наблюдали за ней в режиме онлайн.

Ее открыли летом 2022-го года, когда она показывала быстрый рост своей светимости.

Сообщается, что, сперва, была «агония» космического тела, после чего оно взорвалось словно сверхновая звезда.

В первый год она испускала густое облако газа.

Уточняется, что для фиксации первого спектра сверхновой использовался спектрометр изображения низкого разрешения: его данные продемонстрировали околозвездный материал вокруг звезды, когда она взорвалась.

Астрономы говорят: «Мы лучше стали понимать то, что массивные звезды делают за несколько мгновений до своей смерти. Прямое обнаружение предсверхновой активности в красной сверхгигантской звезде никогда ранее не наблюдалось в обычной сверхновой типа II».

Отмечается также: «Мы впервые наблюдали взрыв красной звезды-сверхгиганта!. Это как смотреть на бомбу замедленного действия».

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