Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом

Главное: В здании ВРУ охрана не пускала нардепа Игоря Гузя в сессионный зал. У парламентария в руках был большой пакет якобы с флагами стран НАТО.

Детали: Сегодня, 1 февраля, в Верховной Раде охрана не пропускала в сессионный зал народного депутата Игоря Гузя с большим пакетом в руках. Об этом сообщает LB.ua.

Инцидент произошел перед утренним заседанием Рады, на котором ожидали президента Владимира Зеленского.

Нардеп пытался пронести в зал большой пакет. По его словам, в пакете были флаги стран НАТО. Гузь взывал к СМИ и спрашивал у охраны, не «хотят ли они тут драку».

В результате Гузь прошел в сессионный зал Верховной Рады.

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