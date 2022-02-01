Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины

Главное: Украинцам рассказали, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины. Опубликована инструкция.

Детали: Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что приложение «Дія» получило обновление. Теперь тут можно загрузить данные о бустерной дозе вакцины от коронавируса.

Чиновник сказал: «Бустер отображается в международном сертификате в приложении».

Он добавил: «После того, как вы получили третью дозу вакцины, заново сгенерируйте свои сертификаты. Они обновятся – и в международном появится бустерная доза, а во внутреннем изменится срок действия – продлится до 270 дней с момента внесения третьей дозы».

Опубликована видео-инструкция того, как это сделать:

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