Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус

Главное: В Киевской области пассажирский автобус застрял в сугробе. Пассажиры, в основном женщины, своими силами вытолкали его.

Детали: В Березанском районе Киевской области в снеговых сугробах застрял рейсовый автобус, пассажиры своими силами вытолкали автобус. Видео происшествия опубликовал наш Телеграм-канал.

Как видно из записи, автобус толкали почти все женщины, так что этих леди явно не назвать слабым полом. Совместными усилиями транспорт вытолкали из снежной ловушки.

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