Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове

Главное: Во Львове произошло ДТП. Пострадали восемь человек.

Детали: В минувший четверг, 27 января, во Львове произошло масштабное ДТП. Опубликовано его видео.

Правоохранители говорят, что столкнулись четыре авто.

Как видно на кадрах, водитель микроавтобуса, в котором находились десять людей, не справился с управлением (говорит, что отказали тормоза), после чего буквально влетел в едущие машины.

В аварию также попал автомобиль полиции, который перевозил задержанных.

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