В Ужгороде митинговали против МВФ

23 декабря 2021 года в Ужгороде прошла акция противников МВФ. Участники акции призвали Зеленского «снять с Украины долговую удавку МВФ.

Местные жители с плакатами «За долги МВФ будут расплачиваться наши дети!», «МВФ похоронит Украину!», «МВФ — международная ОПГ в Украине!» призвали Президента Украины Владимира Зеленского прекратить кабальное сотрудничество с МВФ.

Участники акции отметили, что 22 ноября 2021 года Международный валютный фонд выделил Украине очередной кредитный транш в размере 699 млн долларов, а общий государственный и гарантированный государством долг нашей страны превысил 2,5 трлн грн, или 92,53 млрд долларов.