Американец заказал киллеру убийство украинского министра Лещенко

Опубликовано видео переговоров украинского киллера и гражданина США, который заказал убийство министра аграрной политики Романа Лещенко. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

Американец имел претензии к Лещенко и занимался шантажом аграрных руководителей. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.

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