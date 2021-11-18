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Видео-Новости > Американец заказал киллеру убийство украинского министра Лещенко

Американец заказал киллеру убийство украинского министра Лещенко

Александр Панько
18.11.21 18:15
268
Американец заказал киллеру убийство украинского министра Лещенко

Опубликовано видео переговоров украинского киллера и гражданина США, который заказал убийство министра аграрной политики Романа Лещенко. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика».

Американец имел претензии к Лещенко и занимался шантажом аграрных руководителей. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Новости & Аналитика».

Тэги: криминал, Роман Лещенко

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