У киевлянина забрали «Тойоту» за долги

Главное: Киевские полицейские впервые изъяли автомобиль у злостного нарушителя правил дорожного движения.

Детали: В Киеве впервые конфисковали автомобиль у водителя, который нарушил правила дорожного движения и не платил штрафы. Как сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко на своей странице в Facebook, им оказался некий владелец автомобиля Toyota по имени Алексей Александрович.

«25 неуплаченных штрафов и вождение по городу на скорости 147 км/ч, это стиль жизни. Незаконный», — написал Гайченко, приложив видео эвакуации нарушителя.

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