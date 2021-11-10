На границе Беларуси и Польши продолжается насилие и стрельба

Главное: Польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, белорусские силовики избивают нелегальных мигрантов, собравшихся на границе. На кадрах слышен звук выстрела, однако непонятно, кто и куда стрелял.

Детали: Власти Польши обвинили белорусских пограничников в избиениях и запугивании мигрантов. В подтверждение своих слов они сняли видео, на котором видно, как на белорусской территории двое людей в светлой форме, предположительно, избивают мигрантов, скопившихся у забора.

Слышен выстрел, а затем — очень громкие женские и мужские крики.

Отметим, что видео снято издалека, из-за чего на нем невозможно разобрать опознавательные знаки или хотя бы подробно рассмотреть одежду нападающих. Также не понятно, кто стрелял.

В тему: 8 ноября 2021 года большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ.

В ночь на 10 ноября двум группам удалось прорваться на территорию Польши, но были задержаны пограничниками и возвращены в Беларусь.