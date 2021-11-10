В Бердянске ушлые турагенты продавали липовые COVID-тесты

Главное: В Бердянске разоблачили турагентство, которое занималось, в том числе, и продажей поддельных ПЦР-тестов. За одну справку в турагентстве брали 700 гривен.

Детали: В Бердянске Запорожской области полицейские разоблачили работников туристического агентства, которые продавали поддельные ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным следствия, работники туристического агентства предлагали своим клиентам за 700 грн приобрести поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Также в помещении офиса турагентства были проведены обыски.

«При обыске обнаружено и изъято 5 поддельных сертификатов, у которых дата их действия (72 часа) не соответствовала дню изготовления. Все изъятое будет направлено на экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают также других лиц, причастных к уголовному преступлению. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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