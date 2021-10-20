Суровые николаевские старушки пытались украсть прокатные электросамокаты

Главное: В Николаеве две пенсионерки пытались присвоить себе прокатные электросамокаты. Одна из них тащила самокат в руках, другая для этого привезла тележку.

Детали: В Николаеве две пенсионерки решили обзавестись транспортом, украв его на улице. Бабушки утащили электросамокаты, которые сдают в аренду для катания по городу. Видео попыток забрать электросамокаты опубликовали в соцсетях.

Такие выходки бабушек прокомментировал городской голова Александр Сенкевич.

«Это — прокатные самокаты, их никто не забыл на улице. Там можно поставить себе программу на телефон, пополнить деньгами эту программу и пользоваться самокатами. Уже есть и курьезные случаи. Двоих бабушек „засекли“, они эти самокаты уже „утырили“. Одна из них потащила его руками через трамвайные пути, другая была более предусмотрительная, привезла тележку и загрузила его на тележку», — сказал Сенкевич.

Он призвал горожан не прославлять город в полицейских хрониках и сообщать о подобных правонарушениях в полицию.

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