В Харькове пациентов с COVID отказываются госпитализировать

Главное: В харьковских больницах отказываются принимать пациентов, больных коронавирусом. Причина банальна — нет мест.

Детали: Жители Харькова жалуются на отказы медиков госпитализировать пациентов с коронавирусом. В больницах просто уже нет мест. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Медиков вызвала одна из харьковских семей к пожилой женщине, которая болела COVID-19. Медики приехали, замерили уровень кислорода. У пациентки уровень сатурации составил 32.

Женщина уже фактически задыхалась, но ее все равно отказались госпитализировать. При этом причина отказа банальна — нет мест в больницах.

«Моя мама заболела COVID-19. Ни одна скорая помощь, а их было пять, не хотела забирать в больницу, так как нет мест. После того как взяли камеру и пригрозили полицией, ее отвезли в сначала в 17-ю (там не взяли), а затем в 22-ю», — рассказала женщина.

При этом она указала, что в больнице на момент приезда пациентки врачей не было.

«Если до понедельника доживет (врачи будут в понедельник) — тогда будем и лечить», — сказали в больнице", — отметила харьковчанка.

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