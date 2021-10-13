Во Львовской области водитель заставил полицейских пройти тест на алкоголь

Главное: На Львовщине патрульные полицейские остановили 40-летнего водителя, которого заподозрили в нетрезвом вождении. Однако, тот созвал своих знакомых и друзей, которые обвинили в пьянстве полицейских и заставили их самих пройти драг-тест.

Детали: В городе Рудки Львовской области полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого был местный житель. Как сообщает ZAXID.NET, в ходе разговора с ним правоохранители заподозрили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти экспертизу.

Однако водитель отказался проходить экспертизу и начал созывать на поддержку друзей и знакомых.

В итоге полицейским пришлось самим пройти экспертизу на содержание алкоголя в крови.

Как рассказал руководитель Самборского отделения полиции Сергей Захарчик, «поскольку было телефонное сообщение, что полицейские находятся нетрезвые — чтобы не было лишних вопросов, полицейские поехали сами в больницу и прошли медосвидетельствование».

«Они были трезвы», — добавил он, не ответив на вопрос о том, почему во время инцидента патрульные вели себя так пассивно и не реагировали на брань в свой адрес.

В то же время 40-летний водитель, который стал инициатором инцидента, от медосмотра отказался и теперь будет отвечать в суде по статье об управлении в нетрезвом состоянии.

Отметим, что инцидент произошел 26 сентября, но известно о нем стало только сейчас, когда в соцсетях появилось соответствующее видео:

В тему: В ночь на 5 сентября 2017 года в Киеве пьяные ромы напали на полицейских и разбили лобовое стекло патрульного автомобиля Toyota Prius.