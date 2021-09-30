Опубликовано видео эпичного извержения вулкана на Гавайях

30.09.21 15:57

Бритни Спирс впервые за много лет может стать самостоятельной

30.09.21 15:35

Во Львове осудили водителя электросамоката, который столкнулся с «Лексусом»

30.09.21 15:03

Эксперты отвели «Динамо» и «Шахтеру» последние места в их группах Лиги чемпионов

30.09.21 14:57

Полицейские на Одесщине обезвредили мужчину, который ходил с обрезом и гранатой по селу

30.09.21 14:36

Неизвестные выкрасили звезду Луческу в Донецке в голубой цвет

30.09.21 14:20

В начале следующей недели украинцам пообещали небольшое потепление

30.09.21 13:55

Французский суд разрешил Саркози не сидеть в тюрьме

30.09.21 13:53

Зеленский честно рассказал, сколько украинцы заплатят за тепло в условиях роста цен на энергоносители

30.09.21 13:38

Стала известна средняя зарплата среди украинцев в этом году

30.09.21 13:26

В Минздраве рассказали о вакцинации детей от коронавируса