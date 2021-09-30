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Видео-Новости > Опубликовано видео эпичного извержения вулкана на Гавайях

Опубликовано видео эпичного извержения вулкана на Гавайях

Агата Кловская
30.09.21 14:07
387
Опубликовано видео эпичного извержения вулкана на Гавайях

Главное: Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях. Появилось видео природного явления.

Детали: На Гавайских островах извергается вулкан Килауэа. Уже появилось видео происходящего.

Извержение началось в кратере Халемаумау и сопровождается выбрасыванием газа и лавы.

Вулкан находится на территории Национального парка «Гавайские вулканы».

Местные власти уверяют, что здешнему населению ничего не угрожает.

Отметим, что высота вулкана составляет 1 247 метров.

В тему: Вулкан на Канарах уничтожил более 160 домов.

Тэги: мир, вулкан, ЧП, Гавайи

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