Опубликовано видео эпичного извержения вулкана на Гавайях

Главное: Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях. Появилось видео природного явления.
Детали: На Гавайских островах извергается вулкан Килауэа. Уже появилось видео происходящего.
Извержение началось в кратере Халемаумау и сопровождается выбрасыванием газа и лавы.
Вулкан находится на территории Национального парка «Гавайские вулканы».
Местные власти уверяют, что здешнему населению ничего не угрожает.
Отметим, что высота вулкана составляет 1 247 метров.
В тему: Вулкан на Канарах уничтожил более 160 домов.