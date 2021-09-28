Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком

Главное: В Хмельницком произошел пожар в многоэтажном доме. Людей эвакуировали.
Детали: Утром вторника, 28 сентября, в Хмельницком произошел пожар. На девятом этаже высотки горел мусоропровод, что привело к задымлению.
Четко сработали спасатели – они эвакуировали шестерых человек и собачку.
К счастью, никто не пострадал.
Огонь быстро потушили.
Работали двенадцать пожарных и три единицы техники.
Сейчас выясняются причина возгорания.
В тему: На Харьковщине на базе отдыха вспыхнул дом, переполненный людьми.