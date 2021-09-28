Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком

Главное: В Хмельницком произошел пожар в многоэтажном доме. Людей эвакуировали.

Детали: Утром вторника, 28 сентября, в Хмельницком произошел пожар. На девятом этаже высотки горел мусоропровод, что привело к задымлению.

Четко сработали спасатели – они эвакуировали шестерых человек и собачку.

К счастью, никто не пострадал.

Огонь быстро потушили.

Работали двенадцать пожарных и три единицы техники.

Сейчас выясняются причина возгорания.

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