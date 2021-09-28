В Питере произошло нечто действительно очень странное

Главное: В Питере девушки возили карету. Видео вызвало возмущение в социальных сетях.

Детали: Странный инцидент произошел в российском Санкт-Петербурге. Тут в экскурсионную карету запрягли трех девушек.

Опубликованное видео вызвало возмущение в социальных сетях.

На вожжах в этом время сидел неопознанный молодой парень.

Некоторые в комментариях предположили, что это был пранк одного из блоггеров.

Приехавшая полиция задержала всех участвовавших для выяснения обстоятельств.

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