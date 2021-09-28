В Питере произошло нечто действительно очень странное

Главное: В Питере девушки возили карету. Видео вызвало возмущение в социальных сетях.
Детали: Странный инцидент произошел в российском Санкт-Петербурге. Тут в экскурсионную карету запрягли трех девушек.
Опубликованное видео вызвало возмущение в социальных сетях.
На вожжах в этом время сидел неопознанный молодой парень.
Некоторые в комментариях предположили, что это был пранк одного из блоггеров.
Приехавшая полиция задержала всех участвовавших для выяснения обстоятельств.
В тему: Появилось видео очень необычного ДТП в Питере.