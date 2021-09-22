Стрельба в пермском университете попала на камеры (видео 18+)

Главное: Стрельба в пермском госуниверситете попала на видео камер наблюдения. На кадрах запечатлено, как парень ходит по университету и расстреливает людей из помпового ружья.

Детали: В сети появилась полная запись с камер наблюдения, на которых запечатлена стрельба в Перми, устроенную 18-летний Тимур Бекмансуров в Пермском государственном университете. Кадрами поделился российский телеграм-канал Baza.

По словам авторов публикации, Бекмансуров начал стрелять еще на улице, в то время как в холле университета столпились десятки студентов. На видео показано, как одного раненого человека затаскивают в здание учебного заведения. Во время этого люди разбегаются по всему вузу. Когда террорист зашел в университет, в холле, судя по кадрам, находился только он, раненый человек и девушка — она стояла напротив стрелка. Пострадала ли она на данный момент неизвестно.

После этого показывается, как стрелок ходит по помещениям университета и продолжает расстреливать людей. В конце видео отображено, как к уже раненому террористу подходит правоохранитель.

Внимание, видео содержит сцены насилия, 18+

В тему: 20 сентября в Перми произошла стрельба в университете. Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадали 19 человек, еще восемь были убиты.

Отец пермского стрелка был наемником на Донбассе и в Чечне.