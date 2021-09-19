Энтузиасты засняли загадочную вспышку на поверхности Юпитера

Главное: Астрономы-любители из разных стран засняли на камеру момент столкновения Юпитера с неизвестным объектом.

Детали: 13 сентября астрономы-любители Харальд Палеске из Германии и Хосе Луис Перейра из Бразилии следили за прохождением по поверхности Юпитера тени ее спутника Ио. Как сообщает Science Alert, в какой-то момент они увидели очень яркую вспышку в верхних слоях атмосферы планеты.

Ее смогли зафиксировать также энтузиасты из Италии и Франции.

На данный момент природа явления неизвестна, однако скорее всего в планету врезался астероид или небольшое ядро кометы.

Видео происшедшего опубликовано на канале SLA astronomie54 в YouTube.

Справка: В случае подтверждения, это станет восьмым ударным событием, наблюдаемым на Юпитере со времен столкновения с кометой Шумейкера-Леви 9 в июле 1994 года. Однако, по мнению ученых, в целом удары, способные вызвать вспышку, видимую с Земли, происходят на Юпитере от 20 до 60 раз в год. Это связано с размерами планеты. Имея огромное гравитационное поле, она притягивает различные космические объекты гораздо сильнее, чем Земля. За это его называют «космическим пылесосом». Однако большинство столкновений происходят незаметно для человеческих глаз.

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