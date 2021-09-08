Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО

Главное: 19-летнюю Таисию Петрову, которая стреляла из арбалета по учителям в полтавской школе № 11, отправили в СИЗО. На суде она заявила, что сожалеет о содеянном.

Детали: Сегодня, 8 сентября, Киевский райсуд Полтавы избрал меру пресечения для 19-летней девушки Таисии Петровой, которая ранила из спортивного арбалета двух учителей в полтавской школе № 11. Об этом пишет местное издание «Полтавщина».

7 сентября правоохранители сообщили девушке о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство). Суд назначил меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.

По данным правоохранителей, Таисия сказала, что не имела цель убивать учителей и пугать школьников, а также выразила уважение старшекласснику, который отобрал у нее арбалет. Учителей, в которых выстрелила, она не знает.

«Если бы я могла вернуться во времени, я бы ни за что этого не сделала. Мне очень жаль, я очень жалею, что это совершила. Мне очень стыдно, что дети все это видели. Я не собиралась как-то им навредить», — заявила девушка на судебном заседании.

На суде свои действия девушка объяснила тем, что хотела запугать учителей и показать, что насилие порождает только насилие. Кроме того, она заявила, что подвергалась буллингу в трех школах — как со стороны детей, так и учителей.

Несмотря на извинения подозреваемой, судья прислушался к аргументам стороны обвинения и отправил девушку в СИЗО. Ее адвокат просила назначить подозреваемой личное обязательство или домашний арест.

В тему: В Полтаве в школе № 11 девушка устроила стрельбу из арбалета. В результате инцидента ранены двое учителей.

Позже девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе.