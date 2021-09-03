Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди

Главное: Во Львовской области грузовик, нагруженный щебенкой на полном ходу врезался в придорожный магазин. По данным полиции, погибли четверо людей. СМИ сообщают, что одну девушку удалось спасти, однако под завалами могут находиться другие люди.

Детали: Сегодня во второй половине дня на улице Самборской в городе Рудки Львовской области водитель седлового тягача «Рено» не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, от телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и две женщины, который стояли на тротуаре, погибли на месте происшествия.

Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла в медучреждении.

Личности всех участников ДТП устанавливаются.

По данным Zaxid.net, врачам удалось реанимировать одну пострадавшую, однако под завалами могут находиться еще люди. В то же время официально эта информация не подтверждена.

Как утверждается, грузовик был нагружен щебенкой. На записи камеры наблюдения, которая зафиксировала момент ДТП, видно, что в момент столкновения он был практически неуправляем.

По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, который ссылается на свидетельства очевидцев, водитель грузовика постоянно сигналил, вероятно, пытаясь таким образом предупредить людей об отказе тормозов.

Он же опубликовал на своей странице в Facebook момент ДТП.

В тему: В августе 2014 года в Киеве на улице Электриков грузовик на полном ходу снес фонарь и пешеходный мост.