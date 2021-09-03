Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги

Главное: Помощник нардепа Ростислав Дзундза предложил остановившим его полицейским заняться оральным сексом.
Детали: Помощник народного депутата, члена фракции «Слуги народа» Нелли Яковлевой, Ростислав Дзундза стал героем видео, на котором предлагает полицейским свои интим-услуги. Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент случился вечером 24 августа, однако резонанс приобрел лишь сейчас, когда ролик стал активно расходиться по социальным сетям.
На видео помощник нардепа общается с правоохранителями, утверждая, что является «не последним человеком в Украине» и предлагает им заняться оральным сексом (18+).
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