Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги

Главное: Помощник нардепа Ростислав Дзундза предложил остановившим его полицейским заняться оральным сексом.

Детали: Помощник народного депутата, члена фракции «Слуги народа» Нелли Яковлевой, Ростислав Дзундза стал героем видео, на котором предлагает полицейским свои интим-услуги. Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент случился вечером 24 августа, однако резонанс приобрел лишь сейчас, когда ролик стал активно расходиться по социальным сетям.

На видео помощник нардепа общается с правоохранителями, утверждая, что является «не последним человеком в Украине» и предлагает им заняться оральным сексом (18+).