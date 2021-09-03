35-летний мужчина из-за семейных неурядиц вылез на балкон 9 этажа и попал на видео

Главное: В Киевской области полицейские спасли молодого мужчину от самоубийства. Он пожаловался на семейные неурядицы и вылез на балкон 9 этажа.

Детали: 2 сентября патрульные полицейские Обуховского района получили сообщение о том, что на балконе 9 этажа одной из многоэтажек сидит мужчина. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, прибывшие на место правоохранители вступили в разговор с мужчиной.

Как выяснилось, 35-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством из-за семейных неурядиц.

Отмечается, что благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских мужчина был спасен и доставлен в местную больницу.

Видео публикует Цензор.НЕТ.