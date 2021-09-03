СМИ опубликовали видео, как американцы громят свое вооружение в Кабуле

Главное: В Сети появилось видео, как американские военнослужащие громят военную технику в Кабуле, чтобы та не досталась талибам.

Детали: Из-за необходимости спешно вывести войска и эвакуировать граждан из Афганистана военные США начали громить военную технику в Кабуле, чтобы та не досталась боевикам движения «Талибан». Как сообщает ren.tv, в Сети появилось видео, как они избавляются от вооружения.

В частности, можно видеть, как солдаты забрались в один из грузовиков и попытались уничтожить все оборудование внутри, а также разбили стекла машины (c 5:15).

Отметим, что несмотря на то, что американские войска пытались уничтожить как можно больше единиц техники, часть уцелевшего вооружения все же попала в руки талибов. По некоторым оценкам, в их распоряжении сейчас находится вооружение, превышающее по числу техники авиацию десяти стран НАТО, таких как Албания, Исландия, Люксембург, Латвия, Литва и Эстония.

В тему: 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел из страны. Власть в стране перешла к представителям движения «Талибан».

19 августа талибы провозгласили создание в стране Исламского эмирата.

31 августа 2021 года последний американский солдат покинул Афганистан, завершив военное присутствие этой страны, продолжавшееся 20 лет. Талибы встретили эту новость праздничной стрельбой.