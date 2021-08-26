Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена

Главное: Сегодня в здание Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 51-летний мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью. В результате повреждены двери помещения. Никто не пострадал.

Детали: Злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в двери Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Как сообщила омбудсмен на своем канале в Telegram, правоохранители уже задержали бросавшего.

При нем обнаружены другие взрывчатые вещества.

Идут следственные действия.

Денисова поблагодарила полицию за хорошую работу.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, 26 августа около 15:20 прохожий сообщил о том, что человек бросил бутылки с неизвестным веществом под двери админзданий на ул. Институтской и ул. Пилипа Орлика.

В результате произошло возгорание дверей этих зданий. Возгорание было оперативно ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Им оказался уроженец Киевской области, 1970 г. р.

По данному факту следователями Печерского управления полиции Киева начато уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждение имущества. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до до 10 лет.

Видео пожара публикует канал Ґрати в Telegram.

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