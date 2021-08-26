Появилось видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова

Главное: Журналист Олег Ермолинский загрузил в Интернет видео с камер наблюдения, на котором замечатлены последние часы жизни погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Перед смертью мэр курил, пил воду и надел носки.

Детали: В Сеть загрузили видео с камер наблюдения дома мэра Кривого Рога Константина Павлова. На кадрах видно последние часы жизни городского головы.

Видео с камер наблюдения в Сеть загрузил журналист Олег Ермолинский.

За домом Константина Павлова наблюдали четыре камеры. Одна снимала помещение изнутри, вторая — двор, третья — крыльцо, четвертая — торцевую часть здания.

На кадрах видно, как Константин Павлов ходит по дому и курит, время от времени садясь на крыльцо. Моментами он вставал и подходил к столу, чтобы налить себе воды. Примечательно, что перед смертью мэр ходил по дому в тапочках на босу ногу, однако уже потом, когда тело градоначальника нашел его помощник, на нем были носки. Вероятно, их он надел перед самым выстрелом.

«Четыре ракурса по часу каждый. На этих видео запечатлены последние 100 с лишним минут жизни Константина Юрьевича Павлова. Учитывая, что ключевые фрагменты этих видео ранее были опубликованы в нескольких других источниках, я не вижу в своих действиях ничего, что можно было бы назвать „Разглашением тайны досудебного расследования“. Я не призываю никого ни к каким выводам или умозаключениям. Смотрите видео сами и пусть каждый сам для себя решит, это было убийство или самоубийство», — подчеркнул журналист Олег Ермолинский.

В тему: 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области погиб мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов.

Тогда же появились фото и видео с места преступления, на которых пользователи интернета рассмотрели странные несовпадения.

На данный момент следствие рассматривает четыре версии случившегося, в том числе доведение до самоубийства.

СМИ узнали, что могло довести мэра Кривого Рога до самоубийства.