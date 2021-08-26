Опубликовано эпичное видео уничтожения американского фрегата

Главное: Во время учений военные США уничтожили фрегат. Появилось видео.

Детали: Военные США провели учения SINKEX. Во время них они уничтожили фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry.

Ранее, в 2015-м году, судно было списано.

По нему нанесли несколько ракетных ударов, после чего выпустили торпеду Mark 48.

Фрегат раскололся на две части и затонул.

Стоит отметить, что фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов. Известно, что корабли данного типа до сих пор служат в ВМС Турции, Австралии, Египта и Польши. Уничтоженный корабль является последним из произведенных в серии.

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